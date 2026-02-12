遠藤は今季リーグ戦初先発もイングランド1部リバプールの日本代表MF遠藤航が現地時間2月11日、プレミアリーグ第26節のサンダーランド戦に先発し、後半24分に負傷交代した。遠藤は今季プレミアリーグでは初先発。右サイドバックに入り、ボール奪取で存在感を発揮するなど、前半は無難に対応した。アクシデントが起きたのは後半17分。左からのクロスをクリアしようと出した左足が芝に引っかかり、左足首を大きく捻った。一度は