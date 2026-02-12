女優の高橋ひかるが「なにわ男子」高橋恭平主演の映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督、６月５日）に出演することが１１日、分かった。恋に夢を抱く女子高生（ひかる）と転校生・山口くん（恭平）のラブストーリー。原作を読み「ピュアな登場人物たちにキュンとしたりもどかしくなったり、、、。甘酸っぱい青春を浴びて、幼い頃に読んだ少女漫画などで感じたトキメキを思い出しました」と懐かしんだ。山口くんはコ