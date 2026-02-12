俳優の岩瀬洋志が、なにわ男子・高橋恭平主演の映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督、６月５日）に出演することが１１日、分かった。恋に夢を抱く女子高生（ひかる）とコワモテに見えるも実はやさしい転校生・山口くん（恭平）のラブストーリー。演じるのは恋のライバルとして割って入るイケメン男子で「コミカルで、物語に大きな影響を与えるキャラクター」とキーパーソンであると説明。「お芝居の幅が広がり、とて