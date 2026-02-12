◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク） 【リビーニョ（イタリア）】男子予選が行われ、２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、上位１２人による決勝進出を決めた。２回の試技で争われ、高得点が採用された。１回目は８３・００点で７位につけ、２回目は８５・５０点をマークして７位で突破した。平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦とな