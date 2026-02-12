取材班が向かったのは栃木市の工場。そこでは巨大な牛革が一枚一枚、手作業で厚みを整えられていました。熟練の職人が時間と手間をかけ、昔ながらの20工程を経て仕上げる「栃木レザー」です。創業は1937年。栃木レザーは天然皮革の魅力を最大限に生かし、丈夫でやわらかいことが特徴です。栃木駅前のアンテナショップには多くの愛用者が訪れていました。栃木レザーの愛用者：なじんでくる感じとか、革の良さをそのまま出したような