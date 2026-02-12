ダイヤモンドバックスの看板選手コービン・キャロル外野手（25）が11日（日本時間12日）有鉤骨（ゆうこうこつ）の手術を受けることになった。米国の複数のメディアが報じている。キャロルは、前日の打撃練習中に右手の有鉤骨を骨折した。手術により、キャンプの大半を欠場する見込みで、2026年シーズン開幕のドジャース戦では負傷者リスト（IL）入りする可能性も高い。有鉤骨は、手首の小指側にある、鉤（フック）状の突起を