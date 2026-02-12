男子1000メートル滑走する寧忠岩（右）。銅メダルを獲得した＝ミラノ（共同）スピードスケート男子1000メートルで11日、銅メダルの寧忠岩（中国）は、高木美帆（TOKIOインカラミ）が立ち上げた「チーム・ゴールド」で練習してきた。前回の5位から表彰台にステップアップし「4年間の努力が無駄ではなかった」と晴れやかに語った。開会式で中国選手団の旗手も務めた黒竜江省出身の26歳。デビット・コーチは競技でも成果を残し