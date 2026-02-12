ネクスペリアの本社＝1月、オランダ・ナイメーヘン（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】オランダの企業裁判所は11日、経営が混乱している中国資本の半導体企業ネクスペリア（本社オランダ）について、経営方針や企業統治の状況を調査すると発表した。経営の正当性に疑義があると指摘した上で、中国人の最高経営責任者（CEO）に課している職務停止措置の継続も認めた。裁判所は2人の調査官を指名し、状況の解明を進める意向