茨城県で11日、40代の男性が死亡したひき逃げ事件で75歳の男が逮捕されました。波多野準容疑者（75）は11日未明、茨城・龍ケ崎市を車で走行中、岡田孝紀さん（41）をはねて死亡させ逃走した疑いがもたれています。調べに対し、波多野容疑者は「人とは思わなかった」と容疑を否認しているということです。