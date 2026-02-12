Threadsで話題になっているのは、パパが送ってくれたわんこの姿。ママの期待を裏切る一部始終は記事執筆時点で157万回を超えて表示されており、「死ぬほど笑ったｗ」「本気の息遣いで草」「テンションの差がヤバイ」などのコメントの他、8万4000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：朝、ドッグランに行ったパパ→映像が送られてきて…想像と違った『まさかの光景』】 パパから映像が送られてきて… Threadsアカウ