TikTokで話題となっているのは、あるわんこの犬生をまとめた投稿。小さなわんこが経験した壮絶な物語には「本当に辛かったと思います」「寂しかったね」「涙が止まりません」といった反響が寄せられることとなりました。 【動画：孤独死した老人のそばで発見された『元繁殖犬』→助けを待ち続けて…壮絶な犬生を乗り越えた『現在の光景』】 繁殖犬だった大豆ちゃん TikTokアカウント「sakura.suumin」の投稿主さんが紹介したの