DIY系YouTubeチャンネル「そらゆめ さとがえり 【古民家DIY】」が2月8日、最新の動画を投稿。「電気代0円を本気で目指す。古民家オフグリッド生活、始動！」として、電気の自給自足に向けて踏み出した。 （関連：【画像あり】“電気代0円”を目指すために使用するアイテムたち） 「そらゆめ さとがえり」は、3年間勤めていた会社を22歳で辞めた男性が250万円で古民家を買い、いちからDIYで改修を進めていく様子を動画で届け