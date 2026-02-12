東横インは、一部ホテルの予約時にエラーが表示され、予約が完了できない事象が発生していると発表した。事象は少なくとも、2月5日から発生している。復旧のための調査・対応中としており、急ぎの場合は直接ホテルにお問い合わせるよう呼びかけている。