札幌・中央警察署は12日、職業安定法違反の疑いで、スカウトグループ「フライズ」に所属する会社役員の小原大樹容疑者（38）、自称・無職の茂木レオン（22）、職業不詳の荒谷海聖（22）、大学生の石井謙友容疑者（22）の計4人を逮捕したと発表しました。小原容疑者ら4人は札幌市中央区すすきの地区を拠点にスカウト活動を行う「フライズ」というグループのメンバーで、2023年10月8日ごろから2024年11月18日ごろ