モデルでタレントの高橋ユウが１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。温泉好きゆえのこだわりを明かす一幕があった。今回は「温泉を愛する女が大集合！」。「私は温泉に行ったら、１泊２日で７回は入ります」と言い切った高橋。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「７回も！逆に疲れない、お湯に？」と聞かれると「私は元が取りたい人間なんで。湯あたりしたら勝ちって感じなんで」