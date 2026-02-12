ナショナルズが１１日（日本時間１２日）、カージナルスからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたマイルズ・マイコラス投手（３７）と契約すると、米ヤフースポーツのミンツ記者が自らのＸで伝えた。マイコラスは巨人に３年間在籍し３１勝１３敗の好成績を残して帰国しカージナルスと契約。２０１８年いきなり１８勝して最多勝になるなど８年間で６８勝をマーク。カージナルスとの契約最終年だった昨季は序盤戦こそ打ち込ま