神尾楓珠（27）と平手友梨奈（24）が11日、双方のインスタグラムで結婚を電撃発表した。連名の直筆署名入りの文書を投稿し「結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして1つの道となりました」とつづった。2人に主な共演歴はなく、交際報道もなかった。ツーショットも公開し「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく進んでまいります。未熟な2人ではありますが、今後とも温かく見守