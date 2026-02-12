４年時は悠太（左）が３区、啓太が５区で区間賞を獲得し、優勝に貢献したphoto by SportsPressJP/AFLO,AFLO箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載09：設楽啓太・設楽悠太（東洋大／2011〜14年）後編いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐタスキリレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す