◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)前回大会王者の平野歩夢選手が1本目で「83.00」をマーク。2本目は「85.50」と伸ばして、7位で予選突破を決めました。この日はキャブダブルコーク1440やフロントサイドダブルコーク1440など大技を披露。競技後平野選手は「まず予選通過できて、あとは自分のやるべきこと、ベストを尽くすのみだと思っています」とコメントしました。