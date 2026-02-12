ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子チームパシュートに郄木美帆選手が合流。練習後、佐藤綾乃選手が取材に応じ意気込みを語りました。今大会女子1000メートルで銅メダルを獲得した郄木選手がチームに合流し、この日本格的に現地でパシュートの練習を行いました。練習では主に郄木選手、佐藤選手、堀川桃香選手の隊列と郄木選手、野明花菜選手、佐藤選手の2パターンの隊列での調整が行われま