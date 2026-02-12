神奈川・箱根町は浄水場の貯水量が不足したため、11日午後9時から再び断水を実施していましたが、12日午前5時に解除されました。箱根町では寒波の影響で水道管が凍結して破裂し水漏れなどの被害が出たほか、浄水場の貯水量が下がっていたことから、10日から湯本地域全域の1300世帯で断水が行われ、11日午前に解除されていました。しかし、浄水場の貯水量が不足していることから、11日午後9時から湯本地域を対象に再び断水が行われ