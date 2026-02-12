秋田・三種町でワカサギ釣りをしていた男性2人が用水路に転落し、60代の男性が意識不明です。11日午後2時35分ごろ、三種町で釣りをしていた女性から「ワカサギ釣りをしていた人が落ちたようだ」と消防に通報がありました。警察と消防が用水路に転落した男性2人を発見、秋田市内の病院に搬送されましたが、60代の男性が意識不明の状態です。40代から50代と見られるもう1人の男性は、意識はあるものの低体温症の疑いがあるということ