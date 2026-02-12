【サンパウロ共同】ライト米エネルギー長官は11日、ベネズエラの首都カラカスを訪問し、ロドリゲス暫定大統領と面会した。米大使館やベネズエラ大統領府によると、トランプ米政権が提示したベネズエラの再建計画や、石油をはじめとするエネルギーの課題を巡って協議し、対話を継続することで一致した。ライト氏は、トランプ米政権が1月にマドゥロ大統領を拘束して以降、ベネズエラを訪れた政権幹部として最高位。米政権は管理