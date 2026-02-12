アメリカのメディアは、トランプ大統領がメキシコとカナダを含めた3カ国の自由貿易協定からの離脱を検討していると報じました。ブルームバーグ通信は11日、複数の関係者の話としてトランプ大統領が、アメリカとメキシコ・カナダによる3カ国の自由貿易協定（USMCA）からの離脱を内密に検討していると伝えました。関係者は「トランプ氏が貿易協定から離脱すべきではない理由を側近たちに尋ねている」としていますが、「発表するまで