中国航天科技集団第九研究院が重慶市の複数の機関と共同で開発した中国初の宇宙技術応用型電動垂直離着陸機（eVTOL）が6日、重慶市永川区の大安空港で初飛行に成功し、各種性能検証を無事に完了した。人民網が伝えた。同機は分体式設計を採用しており、翼、コックピット、シャーシから構成される飛行体と陸上走行体という二つの形態を備える。飛行体は乗客2人を乗せ、高度3000メートル以下の低空を時速150kmで飛行できる。一方、陸