今冬にJ２のサガン鳥栖からベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）に移籍したFW新川志音が２月11日、オンラインでの入団会見に出席した。現在18歳で171センチのストライカーは、2025年にJ２で33試合５ゴールを記録。新天地でも当然、得点にこだわる。「フォワードとして獲ってもらったので、ゴールを取れるように。まずは試合に出ないといけない」と覚悟を示し、終盤に迫った2025-26シーズンの目標として「５点」を掲げた。