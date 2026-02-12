2025年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され、現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、警察は指示役とみられる21歳の自称フリーターの男を逮捕しました。この事件をめぐる逮捕者は7人目です。 強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市に住む自称フリーターの男(21)です。 警察によりますと、男はすでに逮捕されている6人と共謀し、2025年12月22日深夜、長泉町にある会社兼住