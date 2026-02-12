日本維新の会が、埋没への危機感を募らせている。衆院選で自民党が大幅に議席を増やしたことで、維新が重視する衆院議員定数削減などの政策が軽視されかねないとみているためだ。維新からの入閣は次の内閣改造まで持ち越しとなり、発言力を増すための一手は見つかっていない。衆院選前後で、与党内での維新の存在感は大きく変化した。衆院では選挙前、自民と無所属議員に維新を加えることで、ぎりぎり過半数を確保していた。だ