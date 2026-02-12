【キーウ共同】ウクライナの首都キーウで11日、国際協力機構（JICA）がウクライナに発電機を供与する式典が開かれた。ウクライナではロシア軍の攻撃でエネルギー施設が破壊され電力不足が深刻化。厳冬で市民が寒さに苦しんでおり、各国から電力インフラへの援助が相次いでいる。JICAによると、暖房環境の改善などのため発電機137台、変圧器57台を提供する。2022年2月のロシア侵攻開始以降、発電機など計640台以上を供与してき