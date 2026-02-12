11日のスピードスケート男子1000メートルで、この種目の銅メダリストを父に持つベンネマルス（オランダ）が悲運に見舞われた。スピードに乗って迎えた交差エリアで内側から来た廉子文（中国）と接触。優先権のある外側を滑っていただけに「最悪だ。五輪の夢は台無しになった」と怒りをぶちまけた。会場を埋めたオランダのファンからは大ブーイング。相手は失格となり、再レースが認められたもののタイムは伸びなかった。昨年の