◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）男子予選が行われ、１３日（日本時間１４日未明）の決勝へ進む１２選手が決まった。日本は戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９１・２５点で２位、山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９０・２５点で３位となり、２選手そろってのメダル獲得へ期待がかかる。戸塚が「自分のできる滑りのマックスを出して、それがメダルにつなが