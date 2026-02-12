巨人は１１日、社会貢献活動「Ｇｈａｎｄｓ」の一環で、２０２４年の能登半島地震・豪雨災害の被災地を引き続き支援すべく、復興支援キャンペーン「復幸へ、ともに。」を行うことを発表した。巨人は２０２４年元日の地震発生以来、選手による募金活動や、石川県輪島市の子どもたちとの交流、金沢市での１軍公式戦に子どもたちを招待するなど支援を続けてきた。復旧・復興に向かう能登を一段と後押しするべく、スローガン「復