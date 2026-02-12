ドジャースは１１日（日本時間１２日）にエバン・フィリップス投手（３１）と１年６５０万ドル（約１０億円）で再契約したと発表した。４０人のロースター枠を空けるためにレッズからウエーバーで６日（同７日）に獲得したベン・ロートベット捕手（２８）をＤＦＡ（事実上の戦力外）とした。救援右腕のフィリップスは２０２１年途中にレイズからドジャースに移籍。５年間で２０１試合に登板して、４５セーブ、防御率２・２２。