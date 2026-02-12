愛知県豊田市の男性に法定利息のおよそ15倍で金を貸し付ける契約をしたとして、警察は出資法違反の疑いで31歳の男を逮捕しました。逮捕されたのは、自称・川崎市川崎区に住む職業不詳・幸地一徹容疑者(31)です。警察によりますと、幸地容疑者は先月16日、JR三河安城駅前に停めた車の中で豊田市の会社役員の男性(67)に20万円を貸し付け、法定のおよそ15倍にあたる20万円の利息を受け取る契約をした疑いが持たれています。今