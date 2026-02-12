和田海佑が、2月9日に発売の『週刊プレイボーイ』8号に登場！ 和田海佑 ©藤本和典／集英社 【プロフィール】和田海佑（わだ・みゆ）1997年3月29日生まれ兵庫県出身2025年11月に、約5年間活動したNMB48を卒業。1st写真集『確信犯』（ワニブックス）が絶賛発売中。公式X【@MYUMYU_48】公式Instagram【@myu_ _ _ _o0】 今号の『週プレ』は、最強の18歳！一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラ