NY株式11日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均50121.40（-66.74-0.13%） S＆P5006941.47（-0.340.00%） ナスダック23066.47（-36.00-0.16%） CME日経平均先物58175（大証終比：+575+0.99%） きょうのＮＹ株式市場、取引開始前に発表さた１月の米雇用統計が予想を上回る好調な内容となったことで、取引開始直後はポジティブな反応を示した。ダウ平均は一時３１０ドル高まで上昇し、