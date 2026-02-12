米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間06:26） 米2年債 3.510（+0.058） 米10年債4.170（+0.028） 米30年債4.808（+0.024） 期待インフレ率2.332（+0.009） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。取引開始前に発表さた１月の米雇用統計が予想を上回る好調な内容となったことで、前日に高まっていたＦＲＢの年内利下げ期待は後退し、次回の利下げ期待が従来の６月から