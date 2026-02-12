ドル円、米雇用統計を受けて激しく上下動＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、１月の米雇用統計を受けてドル円は激しく上下動した。発表直後にドル買い戻しが強まり、ドル円は１５４円台半ばに急上昇。しかし、すぐに急速に売られ、今度は１５２円台に下落する展開。その後も下値模索は続き、一時１５２円台半ばまで下落する場面も見られた。 米雇用統計は、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１３万人増と予想を上回り、