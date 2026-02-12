9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSが11日、メジャー1stアルバムのリリースイベントを開催。ゲストでお笑い芸人・ダチョウ倶楽部が登場し、おなじみの“あの芸”を披露しました。2020年に結成したBUDDiiS。2月11日にメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースし、メジャーデビューを果たしました。メジャーデビュー当日にリリースイベントを開催したメンバーは、ファンの前でアルバムの収録曲を含めた4曲を生パフォーマ