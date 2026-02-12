アメリカのトランプ大統領は11日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談し、緊迫するイラン情勢について協議しました。11日、ネタニヤフ首相と会談したトランプ氏は自身のSNSで「非常に良い会談だった」としつつイラン情勢をめぐっては、「イランと交渉を継続し、ディールが成立するかどうか見極めるべきだと私が主張したこと以外に、決定的なことはなかった」と説明しました。その上でアメリカ軍が去年6月に行ったイランの核施設への