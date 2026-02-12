【プレミアリーグ第26節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-0(前半3-0)フルハム<得点者>[マ]アントワーヌ・セメニョ(24分)、ニコ・オライリー(30分)、アーリング・ハーランド(39分)<警告>[マ]ベルナルド・シウバ(41分)、フィル・フォーデン(66分)、ニコ・ゴンザレス(83分)、ジョゼップ・グアルディオラ(84分)[フ]ヨアキム・アンデルセン(31分)