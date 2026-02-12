【プレミアリーグ第26節】(ヴィラ・パーク)アストン・ビラ 1-0(前半0-0)ブライトン<得点者>[ア]オウンゴール(86分)<警告>[ア]エミリアーノ・マルティネス(41分)、モーガン・ロジャーズ(50分)[ブ]カルロス・バレバ(2分)、ヨエル・フェルトマン(23分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(41分)観衆:39,495人└ミルナーがプレミア最多タイの出場653試合目も…三笘薫が5試合ぶり途中交代のブライトン、アストン・ビラに敗れて6