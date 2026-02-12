イングランドサッカー協会(FA)は11日、北中米W杯直前の6月6日にニュージーランド、同10日にコスタリカとの国際親善試合をそれぞれ行うことが決まったと発表した。いずれもフロリダ州南部での事前キャンプ中に開催。試合を行った後にベースキャンプ地のカンザスシティに移り、17日に行われる北中米W杯グループリーグ初戦のクロアチア戦に備える。イングランドはクロアチアとの初戦の後、ガーナ、パナマとグループリーグで対戦す