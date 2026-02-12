[2.11 プレミアリーグ第26節 アストン・ビラ 1-0 ブライトン]ブライトンは11日、プレミアリーグ第26節でアストン・ビラに0-1で敗れた。MFジェームズ・ミルナーがプレミアリーグ最多タイの通算653試合目の出場を果たしたものの、リーグ戦6試合未勝利で直近同13試合で1勝と苦境が続いている。先発出場のMF三笘薫は5試合ぶりに途中交代となった。三笘は前半11分、相手CKから味方のクリアを拾ってペナルティエリアを過ぎたところか