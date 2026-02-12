プレミアリーグ 25/26の第26節 ノッティンガム・フォレストとウルバーハンプトンの試合が、2月12日04:30にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはロレンツォ・ルッカ（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、トル・