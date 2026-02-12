プレミアリーグ 25/26の第26節 マンチェスター・シティーとフラムの試合が、2月12日04:30にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはアントワヌ・セメンヨ（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（M