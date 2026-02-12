男子1000メートルを五輪新で制し、場内を回るジョーダン・ストルツ＝ミラノ（共同）11日の男子1000メートルは大本命のジョーダン・ストルツ（米国）が五輪新記録という期待通りの滑りで頂点に立った。600メートルの通過は全体3番目だったが、ここから持ち味のスパートを見事に発揮。最終的に2位に0秒50差の圧勝で初の金メダルをつかみ「言葉では言い表せないほど、信じられない気持ちだ」と歓喜に浸った。21歳の若さにして数々