【ニューヨーク＝木瀬武】１１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比６６・７４ドル安の５万１２１・４０ドルだった。前週末に５万ドル台の大台にのせてから連日最高値を更新していたが、４営業日ぶりに下落した。この日発表された１月の米雇用統計が市場予想を大幅に上回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退したことが相場の重荷となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダ