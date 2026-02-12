赤沢亮正経済産業相、ラトニック米商務長官【ワシントン共同】赤沢亮正経済産業相は11日、日米関税合意に基づく総額5500億ドル（約85兆円）の対米投資を巡る第1号案件の決定に向けた協議に臨むため、ワシントン近郊に到着した。12日にラトニック商務長官と会談し、案件の詳細を詰める予定だ。赤沢氏は渡米前に「米側と一致すればなるべく早く発表したい」と意気込みを語っており、具体化までこぎ着けることができるかが焦点と