映画『免許返納!?』で、主人公の映画スター・南条弘（舘ひろし）を取り巻くクセ強な登場人物たちを演じる追加キャストとして、西野七瀬、黒川想矢、吉田鋼太郎、宇崎竜童の出演が発表された。【写真】映画『免許返納!?』から新キャストたちの場面写真が多数解禁銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く本作。ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしのパブリックイメージ全てを覆すドタバタコメディーだ。75歳の舘ひろ